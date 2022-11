Quel est ce nouveau programme IDIL de l’Université de Montpellier ?

Mathieu Sicard, IDIL, c’est quoi ?

C’est un programme public de l’Université de Montpellier qui compte huit nouveaux masters : écologie, biologie-santé, agrosciences, chimie, sciences politiques, management, modélisation et géologie-hydrologie. Il inclut aussi un parcours ingénieur, destiné à des étudiants internationaux de l’Institut-Agro, l’Ecole de Chimie et Polytech Montpellier. L’idée d’IDIL, c’est de former par la recherche, mais pas uniquement pour elle : certains étudiants deviendront chercheurs, mais d’autres valoriseront leurs compétences ailleurs. On tient à casser l’image déconnectée des chercheurs. L’interdisciplinarité est d’ailleurs au cœur du parcours.

Comment ça se passe ?

En M1 comme en M2, l’année se décompose en quatre mois de cours et six mois de stage (toujours gratifiés) dans un laboratoire. Le programme est basé sur le mentorat : à la rentrée, des sujets de recherche sont présentés aux étudiants par des chercheurs et les binômes sont formés pour deux ans. Pour postuler, le critère essentiel est bien sûr l’intérêt pour la recherche. On demande une lettre de motivation, souvent complétée d’un entretien, pour évaluer la maturité du candidat. Concernant l’anglais, à l’exception des étudiants internationaux pour lesquels un très bon niveau est requis, c’est rarement un point bloquant.

Des projets pour la suite ?

Hors ingénieurs, nous avons cette année 30 étudiants dont quatre internationaux. Nous projetons de monter à 200 l’an prochain : l’université dispose de plusieurs milliers de chercheurs pour les accueillir. Quant au programme, il implique déjà les cinq facultés et une centaine de laboratoires. Dès 2023, d’autres filières vont s’ouvrir, comme l’électronique et l’épidémiologie et le démarrage des premiers contrats doctoraux est aussi pour septembre avec une douzaine prévus chaque année. L’Etat finance IDIL pendant huit ans mais ça ne veut pas dire que le programme s’arrêtera en 2031 : d’ici là, nous espérons bien le pérenniser !

Propos recueillis par Marie-Dominique Lacour

Crédit photo : Université de Montpellier.