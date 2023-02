« Universcic »

Société coopérative d’intérêt collectif née fin 2020, avec un triple objectif : favoriser la formation par l’action, professionnaliser le Master 2 Économie sociale et solidaire et action publique de l’Université Paul Valéry Montpellier 3, et favoriser les partenariats avec les acteurs régionaux de l’ESS.

Une Scic qui réunit ainsi les étudiants (sa gestion leur est transmise chaque rentrée à la nouvelle promotion), des enseignants, des entreprises, des associations… et l’Université Paul Valéry. L’établissement est en effet récemment entré dans le sociétariat de cette société coopérative, une première en France. La gestion de la structure fait partie intégrante du cursus, puisqu’elle compte pour 30% des heures de cours dispensés dans ce Master qui défend « un nouveau modèle de développement territorial ».