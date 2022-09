Toulouse : ça déménage pour Eduservices !

Esicad, Ipac Bachelor Factory, Iscom, MBway, MyDigitalSchool et Win. Les six écoles toulousaines du groupe Eduservices étaient jusqu’à peu réunies sur un même campus, situé près du centre commercial de Labège. Des locaux devenus exigus pour accompagner l’essor du groupe, qui a non seulement ouvert de nouvelles écoles ces dernières années, mais continue aussi à proposer de nouveaux programmes. C’est donc sur un tout nouveau campus que les étudiants feront leur rentrée cette année. Toujours dans la commune de Labège, rue Ampère.

De nouvelles formations font leur rentrée

C’est également le cas pour un panel de nouvelles formations, qui accueilleront leurs premières promotions. Le BTS Commerce International de l’Esicad notamment. Ce cursus Bac +2 donnera de solides bases aux étudiants qui ambitionnent de rayonner au-delà des frontières. L’anglais et la maîtrise d’une seconde langue étrangère sont requis pour intégrer cette formation ouverte en initial (5500 euros par an) ou en alternance (à noter que le chinois est proposé à l’Esicad Montpellier). À l’Ipac Bachelor Factory, ce sont les spécialisations Gestion finance, Evènementiel et communication et Immobilier qui feront leur rentrée. Des Bachelors accessibles à Bac +2 en formation initiale (7000 euros) ou en alternance. Mbway ouvrira elle aussi un programme dans la filière, le MBA Management gestion de patrimoine. Axé sur la performance de l’entreprise, cette formation Bac +5 prépare au management de projets et d’équipes dans un environnement complexe. Prioritairement en alternance (7700 euros par an en initial).

Enfin, Win Sport School lancera deux spécialités en troisième année de Bachelor : Responsable commercial - marketing sportif, et Évènementiel sportif. Ces cursus, accessibles en formation initiale (7000 euros) ou en alternance viennent compléter les deux premières années de son programme Management du sport (6000 euros par an en alternance), ouvert à Toulouse à la rentrée 2021. Un programme qui peut toutefois être directement intégré en deuxième ou troisième année avec un niveau Bac +1 ou +2.

Ces nouveautés concernent les seules filières relevant du secteur du commerce, du management ou de la finance. Au total, le nouveau campus en accueillera une vingtaine supplémentaire !

Ingrid Lemelle

Photo DR.