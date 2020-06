MyDigitalSchool va faire sa première rentrée à Montpellier

Dès la rentrée 2020, MyDigitalSchool ouvrira ses portes à Montpellier. Ce nouvel acteur de la formation appartient au groupe Eduservices et se donne pour mission de former aux métiers du digital. « Nos cursus offrent une double expertise créative et technique. Nous formons à tous les métiers de la conception, de la création et de l’animation des sites web et des applications mobiles. Des compétences convoitées par nombre d’entreprises, PME ou start-up », signale Lauranie Eveno, chargée de développement pour l’établissement.

Si MyDigitalSchool propose des programmes allant du niveau post Bac au MBA, dans un premier temps le campus montpellierain comptera uniquement des Bachelors. « Nous ouvrirons nos Bac +5, quand nos premiers diplômés auront validé leur Bac +3. » Trois spécialisations sont proposées : web marketing & social média, e-business et développeur web. « La première abordera à la fois les volets communication, marketing et digital avec en plus une composante technique. La deuxième s’adressera aux débutants dans le domaine et formera des chefs de projet digitaux polyvalents. Enfin, la dernière option permettra de se spécialiser dans la fabrication de sites web ou d’applications mobiles », détaille Lauranie Eveno. MyDigitalSchool revendique une intégration professionnelle de 95% à l’issue du Bachelor.

La passion du web comme dénominateur commun

Ces cursus s’adressent à des bacheliers, mais également à des personnes en reconversion professionnelle ou à des étudiants disposant déjà d’un Bac +2 , qui pourront intégrer directement la troisième année en admission parallèle. « Nos Bachelors se destinent à des étudiants de tous profils, littéraire ou scientifique, ayant comme dénominateur commun la passion du web », précise Lauranie Eveno.

Les deux premières années du cursus reposent sur un socle d’apprentissage commun. La troisième année de spécialisation est proposée exclusivement en alternance. « Nos promotions comptent une quinzaine d’étudiants au maximum pour permettre un travail en mode projet dès la première année. » Pour intégrer l’école, un dossier de candidature est à déposer, complété par un entretien de motivation et des tests techniques pour les admissions parallèles.

La rentrée aura lieu le 22 septembre prochain et les candidatures seront étudiées durant tout l’été.

Agnès Frémiot

Compter 6000 euros pour les deux premières années du Bachelor et 2800 euros pour la troisième.

Photo DR.