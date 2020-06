À Toulouse, Eduservices favorise l’employabilité des étudiants

Et de cinq ! Après l’Esicad, l’Iscom, MBway, et l’Ipac Bachelor Factory, le groupe Eduservices ouvre Win à Toulouse, son école de management du sport. Elle s’adresse à tous ceux qui aspirent à devenir managers dans l’univers du business sportif. Aux étudiants passionnés bien sûr, mais aussi aux sportifs de haut-niveau, qui auront la possibilité de suivre une partie des enseignements à distance.

À la rentrée 2020, son Bachelor en trois ans, titre certifié par l’État, sera ainsi accessible en 1ère année avec le Bac, ou en 3e année en alternance. Axées sur les compétences fondamentales (en marketing, communication, économie, droit, anglais, NTIC…) et certaines matières plus spécifiques aux métiers du marketing sportif, les deux premières années favoriseront aussi « la professionnalisation, l’autonomie et le goût du challenge » des étudiants. La dernière sera consacrée à la mise en pratique et à l’approfondissement de leurs compétences. Via l’alternance.

L’employabilité comme fil conducteur

Une approche pédagogique commune à l’ensemble des formations du groupe (toutes reconnues par l’État), que celles-ci soit dispensées par la voie initiale, en contrat de professionnalisation ou, depuis peu, en apprentissage. Chacune est en effet construite de façon à favoriser l’employabilité des étudiants, qui s’immergent progressivement dans le monde de l’entreprise, se familiarisent à ses codes, attentes et process. C’est le cas lors des séminaires de découvertes métiers, des missions professionnelles, des stages, des challenges inter-écoles... qui jalonnent leurs parcours. Et bien sûr lors de leurs périodes de formation en entreprise lorsque le programme est dispensé en alternance. C’est le cas de l’ensemble des cursus de l’Esicad (commerce et gestion) et de MBway (management), de la 3e année du Bachelor de l’Ipac (école de commerce qui ouvre cette année ses deux premières années en formation initiale) et de la 5e année du programme de l’Iscom. Et dès 2021, du MBA Management du Sport de Win.

Mais avant cela, Eduservices veille à aider ses futurs étudiants à mettre le « pied à l’étrier ». Cette année, son campus toulousain a initié des webinaires pour leur permettre de se « vendre » auprès des recruteurs. Au programme, une méthodologie pour trouver son contrat en alternance, réussir son entretien d’embauche, réaliser son CV vidéo...

Ingrid Lemelle

Photo Esicad DR.