A Toulouse, Eduservices bâtit tout un parcours immobilier

Bac +2, +3 et +5. C’est un parcours de formations complet que les écoles toulousaines du groupe Eduservices s’apprêtent à dédier à la filière de l’immobilier. Une filière porteuse, qui accueille et forme de nombreux jeunes en alternance, la voie privilégiée par les trois établissements du campus de Labège.

L’Esicad tout d’abord, qui va accueillir la première promotion de son BTS Professions immobilières. Le cursus va leur permettre d’acquérir les compétences requises en matière de transaction immobilière, de gestion locative et de copropriété. Une formation généraliste, qu’il sera possible de consolider en intégrant le nouveau Bachelor Immobilier de l’Ipac Bachelor Factory. Pendant un an, les étudiants vont cette fois parfaire leurs connaissances et leur maîtrise de la négociation, des aspects juridiques et techniques, du conseil en investissement...

Enfin, pour tous ceux qui visent à occuper des fonctions managériales ou à ouvrir à terme leur propre agence, MBway va proposer le MBA Management des professions immobilières. Accessible dès Bac +3 en initial ou en alternance, cette formation en deux ans « dote le futur manager d’une forte culture immobilière tout en lui apportant une bonne compréhension du business et de la stratégie d’entreprise », souligne l’établissement. Un cursus axé sur l’expertise juridique, fiscale, technique et financière, ainsi que le management d’une business unit et d’une équipe. De quoi réussir dans un secteur certes en fort développement, mais de ce fait, hyper concurrentiel.

Entre 5200 et 7500 euros par an, selon les cursus, en initial