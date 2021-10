SII Sud-Ouest recherche 420 nouveaux collaborateurs !

« Alors que le secteur de l’aéronautique a été confronté à une diminution sans précédent de ses activités, les signes d’une reprise ne font maintenant plus de doute », déclare Camille Reynaud, responsable recrutement chez SII Sud-Ouest. « Suite à la crise sanitaire, nous pouvons désormais observer une reprise soutenue de l’ensemble de nos activités nous conduisant à dynamiser nos recrutements. » L’Entreprise de services du numérique annonce ainsi sa volonté de réaliser pas moins de 420 embauches pour renforcer ses équipes d’ingénieurs.

Issus d’école d’ingénieur ou de formation universitaire, les profils recherchées par le groupe spécialisé en ingénierie et conseil en technologie doivent posséder un niveau Bac+5. Jeunes diplômés et candidats expérimentés sont les bienvenus dans les bureaux de la direction régionale, implantée à Toulouse et Bordeaux. Ils interviendront pour le compte de clients des secteurs de l’aéronautique, du spatial, du transport, des télécoms, de la banque et de l’énergie.

Pour postuler : sii-group.com