A Toulouse, SII booste votre créativité

« Intégrer SII Sud-Ouest, c’est travailler sur des sujets innovants dans une ambiance de travail créative et responsabilisante », assure l’entreprise de services du numérique.

Et à Toulouse, 375 personnes, dont vingt alternants, devraient en faire de nouveau l’expérience cette année. Les principales fonctions recherchées par la direction régionale sont très variées. « Des profils IT, des développeurs software, des ingénieurs infrastructure et cloud, Data et IA, cybersécurité, test et validation système, des chefs de projet, des ingénieurs système et systèmes embarqués… » énumère l’agence, qui accompagne localement des grands comptes du secteur aéronautique, du spatial, des télécommunication ou encore de l’automobile.

