A Toulouse, SII veut doubler ses effectifs spécialisés dans l’automobile

200. C’est le nombre de collaborateurs spécialisés dans l’automobile que le groupe SII entend compter à Toulouse, soit le double de son effectif actuel. Une annonce faite lors de ses "Auto Days", évènement organisé fin novembre dans son agence toulousaine. "Ces Auto Days étaient pour nous l’occasion de réaffirmer nos ambitions sur le secteur automobile. L’objectif de doublement de nos effectifs constitue un enjeu majeur pour soutenir notre développement, mais nous permettra également de toucher tous les sujets innovants liés à la transformation de l’automobile. Nos recrues prendront part à des projets de voitures autonomes, voitures vertes, d’optimisation des trajectoires, d’harmonisation des calculateurs, de guidage fin ou encore d’adaptation aux usages de l’utilisation des bornes de chargement électrique », a déclaré Philippe Thiels, le directeur d’agence SII Sud-Ouest.

Une expérience "Happy Candidates"

L’entreprise de services du numérique recherche plus précisément des développeurs logiciel embarqué, des product owners, des scrum masters et des team leaders. "Des profils expérimentés, mais aussi des débutants ayant une première expérience dans le développement logiciel embarqué", ajoute SII Sud-Ouest, qui se déclare ouvert aux profils issus d’écoles d’ingénieurs comme aux universitaires (Bac+5). Des profils évidement très pénuriques...

Pour séduire les candidats, la société d’ingénierie et de conseils en technologies met donc en avant ses conditions de travail : "Labélisé Great Place To Work, le groupe SII veille tout particulièrement au bien-être de ses collaborateurs. Conscient des tensions actuelles sur le recrutement dans le numérique et de la nécessité d’innover et de soigner l’expérience candidat, le processus de recrutement du groupe SII est également labelisé Happy Candidates 2021."

Un groupe qui emploie aujourd’hui près de 11.000 salariés dans 18 pays au travers de 80 implantations de proximité. Et a enregistré un chiffre d’affaires de 828,9 millions d’euros au titre de son dernier ’exercice 2021/2022.

Ingrid Lemelle

Pour postuler, cliquez ici

Crédit photo SII.