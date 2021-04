La croissance en ligne de mire chez SII Toulouse

Si l’entreprise de services numériques a connu, comme beaucoup d’autres, une année 2020 mouvementée, en 2021, « tout repart, et les embauches seront plus que nécessaires pour faire face à de nombreux nouveaux besoins » assure Camille Raynaud, la responsable du recrutement à Toulouse.

Pour ses deux agences, SII Toulouse souhaite ainsi créer 220 postes en CDI. « Nous recherchons à renforcer nos équipes sur l’ensemble de nos métiers, que ce soit en ingénierie systèmes, en embarqués ou en IT (développements applicatifs et infrastructures). » Développeurs Java, GO, C++/QT, .net, logiciel embarqué, ou modèle simulation, ingénieurs et administrateurs système, chefs de projets IT / Infrastructure, architectes cloud, système embarqué, simulation spatiale... les profils recherchés sont donc variés. Mais plutôt expérimentés. Entre trois à sept ans d’expérience, pour l’essentiel des postes, mais aussi entre dix et vingt ans pour certains. « Nous recrutons également quelques jeunes diplômés issus des grandes écoles, mais à la marge », indique Camille Raynaud.

L’entreprise se dit attentive aux valeurs des candidats, comme la transparence et l’engagement. « Nous sommes aussi friands des personnalités curieuses, qui font de la veille technologique. Et la convivialité au travail est quelque chose de très important pour nous qui sommes labellisés Great Place To Work », conclut la responsable du recrutement.

Postulez sur : sii-group.com