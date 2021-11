Job dating : SII fait son cinéma à Colomiers !

Le 16 décembre prochain, SII Sud-Ouest organisera un job dating original sur le thème du cinéma, au studio Grand Set de Colomiers. A l’affiche, entretiens d’embauche et animations en lien avec le cinéma et l’aviation, et quelque 200 postes à pourvoir ! Pour accompagner ses clients dans le secteur de l’aéronautique, l’ESN recherche des jeunes diplômés et candidats expérimentés dans le domaine de l’ingénierie système. Des chefs et des directeurs de projets, ainsi que des ingénieurs conception/essais systèmes avion, MBSE, simulation, réseaux et télécommunication, modélisation, intégration logicielle... Des postes sont également à pourvoir dans les domaines du logiciel sol et embarqué

"Les futures recrues travailleront sur des technologies de pointe tel que le projet FMS (Flight Management System) nouvelle génération, un équipement majeur situé dans les cockpits", précise la société. L’intégralité des entretiens sera réalisée à bord d’un décor d’avion. "Nos experts, nos équipes et moi-même aurons le plaisir de partager notre passion pour l’aéronautique et pour SII, 1ère entreprise au classement français Great Place To Work dans la catégorie des entreprises de plus de 2500 salariés. », conclut Philippe Thiels, directeur d’agence de SII Sud-Ouest.

Informations et inscription ici