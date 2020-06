Toulouse : le numérique embauche et le fait savoir

Réunis sous l’égide de la French Tech et de Pôle emploi, les acteurs du numérique souhaitent faire passer un message : malgré la crise, leurs entreprises recrutent. On recense actuellement 336 offres d’emploi dans ces métiers en Haute-Garonne. Les embauches ont même repris très vite depuis le déconfinement. Selon la start-up toulousaine Taleez, le volume d’offres était ainsi trois fois supérieur à celui constaté pendant le confinement, la semaine dernière. Chez les cadres, le numérique pesait pour 33% des offres d’emploi, toutes fonctions confondues, dans l’agglomération toulousaine sur la période qui allait de mi-mars à mi-juin, d’après des données de l’Apec. « Les profils les plus recherchés par les entreprises sont les développeurs full stack, les techniciens de maintenance / d’exploitation informatique, les ingénieurs d’étude logiciel, les administrateur réseau et systèmes, les business developers / ingénieurs commerciaux, et les consultants technico-fonctionnels », détaille Alexis Janicot, directeur délégué de la French Tech Toulouse. « Ces offres se comptent majoritairement dans des start-up (55%) et dans les entreprises de services du numérique (26%). » Les candidats potentiellement intéressés peuvent retrouver l’ensemble de ces annonces sur la plateforme Digital Skills sur laquelle elles sont agrégées. Elle compte, en outre, plus de mille formations au digital.

Des événements dédiés au recrutement dans le numérique

Pour accompagner ce mouvement, plusieurs événements vont avoir lieu dans l’agglomération toulousaine cette semaine. Digital 113 va par exemple mettre en place un speed sourcing autour de l’intelligence artificielle, mercredi. La Mêlée organise un speed-recruit lors du forum JobsTic, jeudi. Avec un temps fort autour des carrières dans la cybersécurité. Et la French Tech Toulouse propose de son côté un webinar destiné à présenter les outils publics d’aide au recrutement aux entreprises, ce vendredi.

Autant de rendez-vous qui viennent s’ajouter aux actions menées en continu par Pôle emploi, afin d’accompagner les entreprises dans le recherche de talents et d’aider les candidats à se projeter dans les carrières du numérique. « Nous avons développé une approche par compétence autour de ces métiers, afin de démontrer aux candidats - en priorité les femmes, les jeunes issus des quartiers prioritaires ou les demandeurs d’emploi en reconversion professionnelle - qu’il y a de la place pour les profils différents dans le digital », note Annick Senat, directrice territoriale Pôle emploi Haute-Garonne « Nous avons un nouveau défi collectif à relever et nous sommes capables de travailler ensemble au service des entreprises et de demandeurs d’emploi en Haute-Garonne », ajoute-t-elle. « Le numérique embauche et c’est une filière d’avenir qui va contribuer à faire que la crise soit moins dure sur le territoire », conclut de son côté Alexis Janicot.

Agnès Frémiot

Tous les rendez-vous autour des embauches dans le numérique sont recensés sur le site de la French Tech Toulouse.

Photo DR.