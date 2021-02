En Occitanie, Vivaservices veut recruter durablement

Vivaservices ne connaît pas la crise. L’enseigne va recruter 150 personnes en Occitanie en 2021 pour ses agences de Montpellier, Toulouse, Perpignan et Nîmes. Elles recherchent des candidats pour des tâches de ménage, de repassage, de garde d’enfants, d’aide aux personnes âgées, de jardinage, de bricolage ou d’assistance informatique. « Nous ciblons principalement les aides ménagères et les gardes d’enfants de moins de trois ans à domicile. Et pour certaines agences, nous allons embaucher des personnes qui viendront en aide aux personnes âgées au quotidien », explique Pierre Gandou, franchisé Vivaservices à Perpignan. Pour les métiers de la garde d’enfants, un CAP petite enfance ou un diplôme d’aide-puéricultrice est le minimum requis. Ceux de la dépendance exigent, eux, des BEP ou des CAP Carrière sanitaires et sociales, voire des Bac Pro ou un Diplôme d’État d’Auxiliaire de vie sociale (DEAVS). « Au-delà du CV, nous serons très attentifs aux expériences professionnelles de chacun, particulièrement pour les aides-ménagères. » À noter que le permis de conduire est impératif pour rejoindre les agences.

Une attention portée au savoir-être des candidats

Outre les compétences, Vivaservices attache énormément d’importance au savoir-être de ses futures recrues. « Nous veillons sur l’honnêteté, la tenue vestimentaire et l’hygiène des candidats. Mais nous étudions également leur façon de se comporter, leur expression orale et leur politesse. Nous recherchons des personnes ouvertes, capables de se remettre en question quand la situation l’impose. Dans nos annonces, nous faisons référence aux valeurs de la famille pour caractériser ces qualités », note Pierre Gandou.

L’enseigne a à cœur de fidéliser ses effectifs, ce qui passe d’abord par une attention portée aux recrutements. « Nous passons six à huit heures avec chaque candidat. Après une pré-qualification téléphonique, nous les recevons en entretien en agence, où ils sont soumis à des tests pratiques (entretien des sanitaires, repassage, transfert d’une personne âgée...). Nous vérifions au passage les points de savoir-être. Ils passent ensuite un test écrit avant un entretien durant lequel nous retravaillons leur CV et évoquons leur parcours. » Le salaire est également adapté à l’expérience de chacun. Vivaservices propose, en fonction de ses agences, majoritairement des CDI à temps complet. « Les profils polyvalents peuvent ainsi travailler à la fois dans les domaines de la dépendance, de l’entretien et de la petite enfance », conclut Pierre Gandou.

