Numérique : JobsTIC revient dans une version régionale et digitale

Initialement prévu pour le 25 mars et reporté à cause de la crise sanitaire, JobsTIC se déroulera finalement le 25 juin prochain dans une édition entièrement dématérialisée. Destiné aux entreprises, aux DRH, aux demandeurs d’emploi ou aux étudiants, ce forum du recrutement et de la formation proposera une série de tables rondes autour du thème de la cybersécurité cette année, ainsi qu’un « speed recruit ». « Notre objectif principal est de dynamiser l’emploi dans le numérique en Occitanie, de démystifier ces métiers, de présenter les filières de formation et l’évolution du marché de l’emploi », détaille Pierre Scampini, animateur de la Commission Digiworks de la Mêlée.

Les entreprises partenaires de l’événement ont maintenu leur participation à JobsTIC et leurs offres d’emploi. « Le besoin est réel », souligne Constance Deseine, responsable partenariats de la Mêlée. « Nous avons déjà réuni une quarantaine de postes à saisir lors de notre speed recruit. Ils sont disponibles en ligne, sur le site de l’événement. » Il suffit aux personnes intéressées de postuler. Grâce à un partenariat avec Pôle emploi, elles bénéficieront toutes pour la première fois d’un coaching personnalisé, afin de se préparer à ce rendez-vous. Les entretiens se dérouleront en visio, l’après-midi du 25 juin, et les CV resteront pas la suite à la disposition des entreprises.

Des opportunités dans la cybersécurité

Le thème de la cybersécurité, choisi avant la crise du Covid-19, est plus que jamais d’actualité. Trois tables rondes seront organisées sur le sujet d’une durée réduite à 45 minutes – Cybersécurité, tous concernés ; Éthique et sécurité, sont-ils compatibles avec le numérique ? ; Les formations en cybersécurité – ainsi qu’un Meet-Up « Vis mon métier de la cybersécurité ». « Nous allons donner la parole à des personnes qui occupent des postes dans le secteur. Ils expliqueront ainsi en quoi consistent leurs métiers et les études à suivre pour les exercer. Ces vidéos seront ensuite mises en ligne pour ceux qui désirent les consulter », note Constance Deseine. « Les possibilités de reconversion sont nombreuses dans ce domaine, qui nécessite une double compétence et de l’expérience, et les formations existent. Les opportunités d’emploi sont nombreuses », ajoute Janick Deny, animatrice de la commission Digiworks.

Pour participer à JobsTIC, il suffit de s’inscrire en ligne. Une application développée par la Mêlée permettra de nouer des contacts avec les autres participants, presque comme en présentiel. Jannick Deny conclut avec optimisme : « Notre but est de démontrer aussi que malgré toutes les difficultés qui vont arriver, le numérique est une chance ! »

Agnès Frémiot

