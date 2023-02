TBS Education poursuit sa transformation

Construction, déménagement, rénovation… les campus de TBS Education font peau neuve pour devenir davantage que de simples lieux d’études. À Barcelone et Paris, les étudiants disposent désormais de nouveaux bâtiments situés respectivement dans le quartier des startups et de l’innovation, et le 15e arrondissement. Autrement dit, au cœur des métropoles. Des équipements écoresponsables, thématique chère à l’école de commerce, mais aussi favorables à l’émergence de formats pédagogiques toujours plus innovants, comme au bien-être de ses étudiants.

Une ambition que le futur campus toulousain incarnera également. « Situé en plein centre-ville de Toulouse, ce bâtiment de 30.000 m2, conçu pour être ouvert sur son quartier, sera un véritable lieu de vie et deviendra un modèle tant sur le plan pédagogique qu’architectural », a déclaré la directrice générale de l’école, Stéphanie Lavigne. Sa livraison est programmée en 2026, et TBS Education espère alors compter quatre campus (avec son implantation à Casablanca) « ouverts, inspirants, innovants et engagés ».

L’école muscle son offre

En attendant, l’école (devenue récemment une Société à mission) continue à muscler son offre, notamment en alternance. Cette voie séduit certes un nombre grandissant d’étudiants, 65% des dernières années de son Programme Grande École (PGE) étant actuellement alternants. Des étudiants qui obtiennent tous un double diplôme à l’issue de leur parcours, TBS Education ayant encore élargi son panel qui en compte désormais une centaine. En partenariat avec l’EI Purpan et l’Insa, deux nouveaux cursus permettent ainsi d’obtenir un double diplôme manager/ingénieur, et même un triple diplôme avec l’Insa, en y associant un Mastère of Sciences (MSc). Au registre des MSc justement, une nouvelle spécialité a vu le jour. Il s’agit du MSc Digital Transformation & Business Innovation.

À Paris, l’école a ouvert son Master 1 en alternance, et son Bachelor (qui vient d’obtenir le grade de Licence) sera proposé à la rentrée 2023. Il accueillera une centaine d’étudiants dans deux sections, en français ou en anglais, et une nouvelle filière Distribution et commerce sera proposée en dernière année, là aussi en alternance.

Enfin, le catalogue de formations continues de l’école s’étoffe. De nouveaux Titres de niveau 7, déclinables en certifications professionnelles ont fait leur entrée : Expert audit interne et contrôle de gestion, Manager achats et supply chain, Manager marketing et communication, Expert en ressources humaines… TBS a également ouvert deux cursus courts en RSE et développement personnel.

Ingrid Lemelle

Entre 14.667 et 15.300 euros par an pour le PGE, 29.700 euros les trois années de Bachelor. Les frais de scolarité sont modulés en fonction des revenus de la famille en première année du PGE et sur les deux premières années du Bachelor.

Crédit image TBS Education.