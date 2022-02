Ce samedi 12 février, TBS Education vous invite à rencontrer les équipes pédagogiques, les étudiants et les diplômés des programmes de ses deux campus toulousains ! Organisée par demi-journée, cette opération portes ouvertes permettra aux lycées, étudiants, actifs ou personnes en reconversion d’en savoir plus sur son Programme Grande École, ses Mastères Spécialisés, Masters of Science, DCG et DSCG... (sur le campus situé boulevard Lascrosses), et son Bachelor in Management (à Quint Fonsegrive).

Plusieurs informations collectives permettront de s’informer également sur l’alternance à TBS, la Validation des acquis de l’expérience, les possibilités de financement des études... Des rencontres individuelles seront aussi proposées ainsi que des visites des campus.

Il est ainsi conseillé d’arriver en début de matinée ou d’après-midi.

Pour s’inscrire, cliquez ici