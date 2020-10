Occitanie : Randstad dévoile les trois métiers qui résistent à la crise

L’outil Randstad SmartData analyse plus de 2.5 millions d’offres d’emploi chaque mois, collectées avec l’aide de la solution Jobfeed de Textkernel et de l’open data de Pôle emploi et de l’Insee. C’est donc sur cette base, et dans le contexte particulier de la crise sanitaire et économique, que le groupe a scruté les dernières offres publiées en France. Plus de 730.000 en septembre, soit des intentions d’embauche « en hausse de 4% par rapport au mois de février 2020, mais toujours en retrait de 14% par rapport au mois de septembre 2019 », rapporte l’étude.

Les techniciens de maintenance, qui sont restés très convoités durant la crise, conservent la première marche du podium national, et la deuxième en Occitanie (1034 offres, en hausse de 27% par rapport à août 2020). « Les commerciaux et les conducteurs poids lourds, qui avaient disparu du podium pendant la crise, occupent la deuxième et la troisième place du classement », ajoute Randstad. Là encore, les conducteurs figurent parmi le Top 3 des professions les plus demandées dans la région (1033 offres), mais ce sont les garde d’enfants qui remportent la palme en Occitanie (1118 offres).

L’étude note enfin qu’en matière d’alternance, « le mécanisme de soutien, très généreux pour les entreprises, a produit ses effets et a entraîné un phénomène de décalage des recrutements d’apprentis au-delà du mois septembre ». « Au global, entre janvier et septembre 2020, le volume d’annonces (de postes en alternance) publiées ne s’est contracté que de 1% par rapport à la même période en 2019. »