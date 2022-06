« Pass jeune apprentissage BTP »

Coup de pouce réservé aux apprentis en formation dans les métiers du BTP. Une aide financière de 100 euros, réservée à tous les jeunes entrant en première et deuxième année d’apprentissage dans un métier du BTP en niveau 3 (CAP), 4 (Bac pro) et 5 (BTS) et dans une entreprise de la filière, avec un contrat signé et une période d’essai validée ou, pour les jeunes en deuxième année, une poursuite de leur contrat.

Lancée à titre expérimental par le CCCA-BTP, jusqu’en 2023, l’aide concernera environ 86.000 apprentis du bâtiment et des travaux publics. Pour en bénéficier, les organismes de formation doivent déposer leur dossier avant le 7 juillet 2022 sur la plateforme dédiée du CCCA-BTP.