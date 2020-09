Occitanie : quels débouchés pour les (jeunes) cadres ?

Prévisions de recrutement, secteurs qui recrutent le plus, moyenne des salaires publiés dans les offres d’emploi, profil des candidats, top 3 des canaux de recrutement... autant d’informations livrées par le Data Cadres de l’Apec. Un outil gratuit, qui permet d’obtenir une « cartographie » du marché du travail, selon sa fonction et sa région. Un outil précieux dans le contexte actuel... En Occitanie, l’association vient en effet de publier une note faisant état de la dégradation des opportunités depuis le début de l’année. « La diffusion d’offres a fortement diminué durant le confinement. Malgré un frémissement observé en juin, le marché des offres d’emploi cadre reste à un faible niveau en juillet août », rapporte l’étude. Soit 17.192 offres publiées sur apec.fr entre janvier et août derniers. « C’est 32% de moins que l’année dernière », déplore Jean-Sébastien Fiorenzo, délégué de l’Apec Occitanie.

Près de la moitié des opportunités sont concentrées, sans surprise, autour de Toulouse. Mais le Top trois des principales fonctions recherchées a, quant à lui, évolué. Premières du classement des intentions d’embauches en début d’année (avec 24% des projets déclarés par les recruteurs), les fonctions études et R&D n’occupent plus que la troisième marche du podium avec 16% des offres enregistrées, en baisse de... 50% !.Un recul à attribuer bien sûr à la nette diminution de la demande de l’aéronautique. Depuis le début de l’année, les offres émanant de l’industrie ne représentent d’ailleurs plus que 11% du total, contre 13% en moyenne en France et 16% des intentions d’embauche avant la crise, en Occitanie. Les deux autres fonctions phares de la région, elles, se maintiennent, Les cadres commerciaux et spécialisés dans le marketing réunissent 20% des offres, et les informaticiens, 25% des postes proposés. Parmi les métiers les plus recherchés figurent ainsi les spécialistes du développement, des infrastructures et systèmes informatiques, de la gestion de projets informatiques, de la comptabilité, ou encore de l’ingénierie d’affaires.

Des postes que les recruteurs destinent pour près de 25% aux jeunes diplômés. La nette diminution du volume des offres (en France, celles qui leur sont destinées ont chuté de 42% entre janvier et août 2020 vs la même période en 2019) promet toutefois de compliquer leur entrée sur le marché du travail. En complément de ses services existants, l’Apec a donc décidé de mettre en place un atelier spécifique : ObjectifPremierEmploi, Il s’adresse aux jeunes titulaires d’un Bac +3, en présentiel ou à distance à partir de la mi-octobre. « Cet atelier permet aux jeunes de repartir avec un plan d’action concret et personnalisé qu’ils peuvent mettre en œuvre immédiatement pour trouver leur emploi (...) et les consultants de l’Apec assurent un suivi individualisé post-atelier », précise l’association, qui a bénéficié d’une aide de l’Etat afin de recruter une trentaine de personnes supplémentaires en France pour pouvoir assurer cet accompagnement. Deux d’entre-elles vont venir renforcer les équipes en Occitanie. D’ici à l’été 2021, l’Apec devrait accueillir 3700 jeunes diplômés dans la région (50.000 au national), soit environ deux fois plus que les années précédentes.

