Occitanie : GRDF ouvre ses postes en alternance !

GRDF lance sa campagne de recrutement pour la rentrée 2022 ! 39 postes en alternance sont ouverts en Occitanie, du Bac pro au Bac +5 : technicien gaz, conseiller clientèle, chargé d’affaires, référent d’équipe, chargé de communication, contrôleur de gestion…

« L’exploitation et la gestion du réseau de gaz, maillon essentiel de la transition écologique, requièrent de nouvelles compétences. Et l’activité de GRDF nécessite de recruter des profils sensibilisés et formés à ses enjeux : sécurité du réseau, essor du gaz vert, développement de la mobilité gaz (BioGNV/GNV) ou déploiement d’équipements connectés », souligne le groupe.

Les alternants se verront proposer une rémunération supérieure au seuil légal, des aides au logement, le remboursement des frais de déplacement, voire 1000 euros pour financer leur permis de conduire.

Postulez sur : www.grdf.fr