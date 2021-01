« Mon Parcours Emploi »

Informer, coacher, networker. Tels sont les trois objectifs visés par le dispositif récemment mis en place pour les (futurs) diplômés du Groupe IGS, qui s’est entouré de quatre acteurs clés du recrutement pour l’aider à l’animer : l’Apec, Pimp my career, Michael Page et Welcome to the jungle. De ses entreprises partenaires également.

Sous la forme de webinaires ou de webateliers, les jeunes obtiennent des infos et des conseils pour cibler les recruteurs, valoriser leurs candidatures et se démarquer en entretien dans cette période particulière de crise sanitaire. Entretien à distance, clés d’une insertion professionnelle réussie, art du stalking pour trouver un job... ces webinaires sont accessibles à tous, en direct ou en replay sur YouTube.