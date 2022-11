MBS prépare déjà la rentrée 2023...

Il s’agit d’un nouveau dispositif d’ouverture sociale pour Montpellier Business School. Un soutien financier attribué dès la rentrée de septembre 2023 aux étudiants primo-entrants boursiers du Crous en situation de Handicap. La Bourse MBS Handicap viendra en déduction des frais de scolarité des étudiants. Elle sera de 5000 euros pour les primo-entrants admis en 1ère et 2e année de son Programme Grande École, ainsi que pour primo-entrants admis en Masters of Science, et de 3500 euros pour les étudiants admis en 1ère année du Programme BIBA.

Autre nouveauté à la rentrée, les étudiants de première année du Programme Grande Ecole auront la possibilité de signer des contrats de trois ans avec les entreprises, soit sur l’intégralité de ce cursus. Une opportunité ouverte également aux étudiants en deuxième année de Bachelor. « Le déploiement de l’alternance sur deux années en Bachelor et sur l’intégralité du PGE va permettre à MBS d’accompagner encore davantage des jeunes issus de milieu modeste », déclare Pierre-Emile Ramauger, directeur du développement de MBS.