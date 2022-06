Les profs peuvent se préparer dès le Bac à Toulouse !

Jusqu’à présent, il fallait obtenir un Bac +3 pour se préparer à devenir professeur des écoles. Une formation qui peut désormais débuter dès la sortie du Bac, grâce au Parcours préparatoire au professorat des écoles (PPPE). Depuis la rentrée 2021, 24 établissements participent à ce dispositif pilote, dont un à Toulouse.

Cette Licence accueille 36 étudiants, à cheval entre le Lycée Bellevue et l’Université Paul Sabatier, située juste en face. La formation met l’accent sur les mathématiques, afin de renforcer le niveau scientifique des élèves. Mais elle se veut généraliste et vise aussi la consolidation de la culture générale et la maîtrise du français. Cela permettra aux étudiants de se réorienter à l’issue de la Licence, si leur vocation d’instituteur s’amenuise.

Le PPPE prépare progressivement à l’entrée dans l’Éducation nationale, notamment grâce à deux stages de trois semaines en école primaire. La troisième année, les étudiants doivent effectuer un stage à l’international afin de consolider leur niveau de langue et découvrir un système éducatif étranger. Une Licence qui leur permet surtout d’intégrer ensuite le Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation, nécessaire pour exercer le métier de professeur.

