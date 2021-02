L’ICD Toulouse fait évoluer son Programme Grande École

L’ICD Toulouse, l’école de commerce du groupe IGS, a décidé de renforcer la dimension internationale de son Programme Grande École.

Dès la deuxième année, les étudiants suivront ainsi obligatoirement un semestre de cours dans une université partenaire étrangère. La troisième année sera axée sur la professionnalisation, avec un stage de six mois à effectuer dans une entreprise, à l’étranger ou en France. Enfin, pour ceux qui poursuivront en cycle Master, le premier semestre de la quatrième année se déroulera à temps plein à l’ICD où ils seront invités à se spécialiser en marketing, commerce ou développement international.

Puis ils auront le choix d’effectuer un stage long de six mois en France ou à l’étranger, de partir dans une université, ou encore de suivre des cours de management interculturel (axés sur les cultures asiatiques et canadiennes). Leur dernière année, quant à elle, pourra être suivie en alternance.

8900 euros l’année