L’Etudiant dévoile les villes où il fait bon étudier en Occitanie

Cinq critères, seize indicateurs et quarante-trois unités urbaines de plus de 8000 étudiants passés au crible ! Le dernier Classement des villes étudiantes 2021-2022 de L’Etudiant consacre de nouveau Toulouse en tête des villes dans lesquelles il fait bon étudier !

La métropole se distingue notamment grâce à son offre culturelle et à ses tarifs étudiants en matière de transports. Proposé à 108 euros, l’abonnement se situe en effet parmi les plus attractifs du classement. Côté logement en revanche, avec une moyenne de 469 euros pour la location d’un studio, Toulouse se place dans le Top 10 des villes dans lesquelles les loyers sont les plus élevés.

Montpellier (5e) recule quant à elle d’un rang cette année. L’Etudiant salue certes la qualité de vie et la diversité des formations du territoire, mais pointe une offre culturelle « moins diversifiée qu’ailleurs », et surtout son taux de chômage, l’un des « plus hauts de l’ensemble des villes étudiantes ».

Egalement présentes dans ce palmarès, Nîmes (à la 35e place), qui marque notamment des points en termes de dynamisme économique et de densité de formations, et enfin Perpignan (à la 40e place), une ville dans laquelle les étudiants peuvent se loger à moindre coût.