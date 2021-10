L’Apec Occitanie lance Talents Seniors !

50 seniors de plus de 50 ans. 50 parrains et marraines issus du monde de l’entreprise ou institutionnels évoluant dans le champ de l’emploi et de la formation. Et un accompagnement bénévole pendant un an, ponctué de rencontres et d’échanges réguliers. Le modèle a déjà fait ses preuves en régions PACA et Hauts-de-France, où l’Agence pour l’emploi des cadres a lancé le dispositif Talents Seniors en 2019. Il démarre aujourd’hui en Occitanie ! Le 12 octobre dernier, les premiers « binômes » ont fait connaissance lors de la soirée de lancement organisée à La Région, partenaire de l’opération, à Toulouse. Une seconde soirée se déroulera le 19 octobre à Montpellier, l’Apec ayant eu à cœur de répartir équitablement ses bénéficiaires sur l’ensemble du territoire.

Des cadres seniors donc, sélectionnés parmi les personnes accompagnées par l’association sur leurs motivations, et préparés en amont via le programme Nouveaux Horizons, destiné aux demandeurs d’emploi de longue durée. Le lot malheureusement de nombreux cadres passé 45 ans. Histoire de faire le point sur leur projet professionnel et de mieux évaluer leurs compétences. Et d’être fin prêts à recevoir les conseils et les coups de pouce de leur mentor, attribué par tirage au sort. Aux côtés des représentants régionaux des quatre partenaires historiques de cette opération (le Medef, AG2R la mondiale, Pôle emploi et la Dreets), de nombreux acteurs ont répondu favorablement à l’appel de l’Apec. Collaborateurs ou dirigeants d’Actia, de Percall Groupe, l’Opco EP, Transition pro... tous convaincus de la pertinence du dispositif. Et le dialogue entre filleuls et parrains/marraines s’est amorcé à peine les présentations faites !

La moitié des cadres est en recherche d’emploi au moment de partir à la retraite

L’attente est certes forte de la part de cette population « boudée » des recruteurs. « Les seniors réunissent 6% seulement des intentions de recrutements des entreprises, une proportion qui n’évolue pas depuis des années », a rappelé le délégué de l’Apec en Occitanie, Jean-Sébastien Fiorenzo. « Leur taux d’emploi est de 53,7% en France, et la moitié d’entre-eux sont en recherche d’emploi au moment de partir à la retraite. » Une situation paradoxale, alors même que les tensions sur le marché de l’emploi se font très fortes, et que l’allongement de la durée du temps de travail semble désormais acté... D’autant que contrairement aux idées reçues , les seniors en emploi sont faciles à encadrer d’après leur managers , qui sont 82% à trouver rassurant de les compter dans leurs équipes. Leurs compétences et expériences acquises au fil des années confèrent en outre aux seniors de nombreux atouts. Une véritable valeur ajoutée que cette opération entend bien mettre en avant.

Grâce au regard bienveillant de leur mentor, à leur connaissance du tissu économique local et leur réseau professionnel, les 50 Talents Seniors accompagnés par l’Apec vont ainsi avoir l’opportunité de renouer avec une dynamique positive de recherche d’emploi. Et, tous l’espèrent, avec la vie active... « Il s’agit d’un dispositif original et innovant qui illustre vraiment notre raison d’être. Un dispositif que nous allons déployer dans cinq autres régions et, nous le souhaitons, sur l’ensemble de la France dès 2022 », a souligné Laetitia Niaudeau, la nouvelle directrice générale adjointe de l’Apec. Bilan dans un an !

Ingrid Lemelle

Sur la photo : Les premiers Talents Seniors et leurs mentors, réunis lors de la soirée de lancement animée par Martin Venzal, directeur des médias ToulEco et ToulEmploi, partenaire du dispositif, DR.