Jeunes diplômés : l’apprentissage reste le meilleur passeport pour l’emploi !

Le taux net d’emploi des jeunes diplômés issus de l’apprentissage atteint 81,7%, contre 79,1% pour l’ensemble des diplômés de la promotion 2020. La dernière enquête annuelle sur l’insertion professionnelle des jeunes diplômés des écoles membres de la Conférence des grandes écoles (CGE) conforte l’apprentissage comme la voie royale vers le marché du travail, dans le supérieur comme l’enseignement secondaire. Il reste la meilleure façon de se professionnaliser et de faire ses preuves, à l’instar du stage de fin d’études, qui demeure le principal moyen pour les jeunes diplômés d’obtenir une embauche.

Des jeunes qui ont vu leurs conditions d’accès au premier emploi se durcir sous l’effet de la pandémie. « L’impact est moins fort que nous aurions pu le craindre. La part des CDI reste élevée (pour 77,1 % d’entre eux), elle recule de seulement 4 à 5 points, et le délai pour trouver son premier emploi reste court », nuance Nicolas Glady, président de la Commission Aval de la CGE et directeur de Télécom Paris. Plus des trois quarts des jeunes diplômés ont certes trouvé un premier emploi moins de deux mois après la fin de leurs études.