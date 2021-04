Pôle emploi organise un salon de recrutement en ligne, spécifique aux postes ouverts en alternance, en Occitanie ! Du 3 au 23 avril, les employeurs déposeront leurs offres, et les candidats pourront découvrir leur stand et leurs opportunités. Et bien sûr postuler.

A partir du 12 avril , des entretiens leur seront proposés par téléphone, visio ou chat. L’occasion de décrocher des postes et de suivre des formations rémunérées dans de nombreux secteurs d’activité.

Pour s’inscrire, cliquez ici