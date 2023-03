Les sept écoles toulousaines de l’Alliance Eduservices (Iscom, MBWay, Ipac Bachelor Factory, Win Sport School, MyDigitalSchool, Esicad et IHECF) organisent « Objectif Orientation, un jour pour trouver ta vocation ! », ce samedi 18 mars, sur leur nouveau campus de Labège.

« L’objectif de cette journée et de faire découvrir des métiers au-delà d’une formation, pour permettre aux jeunes d’appréhender la réalité d’un secteur d’activité et surtout de pouvoir poser des questions pour conforter ses choix, découvrir de nouvelles perspectives et se projeter sereinement dans son avenir professionnel », explique Régine Cochet, directrice du campus.

Des conférences métiers (sport, hôtellerie restauration, web et digital, comptabilité finance, tourisme...), tables-rondes et ateliers seront animés par une trentaine d’experts.

Le samedi 18 mars, de 9h30 à 17h30, 9, rue Ampère – 31670 Labège.

