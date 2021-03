L’Esicad Toulouse ouvre de nouvelles voies

Implantée à Labège, depuis près de 40 ans, l’Esicad Toulouse s’apprête à offrir de nouvelles opportunités aux jeunes bacheliers. En plus du BTS Gestion des transports et logistique associée, l’école va en effet ouvrir deux nouveaux BTS dans le secteur du commerce.

En formation initiale ou en alternance, le BTS Comptabilité et gestion s’adressera à ceux qui désirent se diriger vers des fonctions de gestion d’entreprise. Une formation qui offre des débouchés directs, mais pourra être complétée par un Bachelor, voire un MBA.

Ceux qui aspirent à des horizons plus lointains pourront intégrer le BTS Commerce international, accessible cette fois uniquement en formation initiale et par les jeunes maîtrisant au moins deux langues vivantes étrangères, dont l’anglais. Cette formation permet d’acquérir des bases solides et de confirmer son choix d’orientation, notamment lors des douze semaines de stages obligatoires (dont quatre à l’étranger), et ce avant de « muscler » leur formation. Ce BTS constitue en effet un premier palier pour ceux qui briguent des carrières internationales, le niveau Bac +5 étant désormais un minimum requis pour candidater à de nombreux postes.

4900 euros par an en formation initiale