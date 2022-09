À Toulouse, l’Ipac Bachelor Factory fait du tourisme !

Doter ses étudiants de solides connaissances de l’environnement économique et stratégique des entreprises pendant deux ans en formation initiale. Puis leur permettre de se spécialiser en 3e année, en choisissant parmi une quinzaine de cursus. Tel est le concept de l’Ipac Bachelor Factory, dont la pédagogie est organisée autour de deux années de Bachelor Open. « Open », comme ouvert à de multiples fonctions et secteurs d’activité, à travers l’enseignement théorique des fondamentaux, mais surtout, de nombreux séminaires de découverte, des business games et des missions professionnelles assurées en équipe. Et ce, afin de s’orienter ensuite vers l’univers qui convient vraiment à sa personnalité.

Présente sur quatorze campus, dont Montpellier et Toulouse, l’école de commerce est également accessible à Bac +2, directement dans l’un de ses Bachelors spécialisés, donc. En alternance.

Les opportunités sont fonction des sites et, à Toulouse, elles s’étoffent considérablement en cette rentrée 2022. Parmi les nouveautés, un Bachelor Tourisme. Les matières enseignées seront principalement orientées vers la gestion et l’organisation de projets touristiques et hôteliers en incluant les dimensions communication, technique de vente et management. Une formation d’un an visant à préparer les alternants à occuper des fonctions de responsable d’animation, chargé de missions en office de tourisme, ou encore de concepteur de voyages.

