En Occitanie, MyDigitalSchool vous prépare désormais jusqu’au MBA !

Ouverte en 2020 à Montpellier, et en 2021 à Toulouse, MyDigitalSchool prépare aux métiers du marketing digital, du développement et du webdesign. Accessibles avec le Bac, ses programmes sont organisés autour de deux années de formation généraliste, axées sur des enseignements techniques indispensables pour évoluer dans l’univers du digital, mais aussi des compétences transversales en e-business, marketing, gestion de projet... Les étudiants se spécialisent ensuite en 3e année en alternance. Une « B3 » qui peut également être intégrée en admission parallèle par des titulaires d’un diplôme Bac +2. Les cycles MBA permettent, quant à eux, de se doter des compétences nécessaires à l’encadrement d’une équipe technique ou au développement d’un projet d’entrepreneuriat. Ces cursus peuvent être, eux aussi, intégrés en admission parallèle.

Les spécialités proposées sont différentes selon les campus et leur environnement économique. En plus des Bachelors Web marketing & social média, E-commerce et Webdesign, MyDigitalSchool vient par exemple de lancer le MBA Expert marketing digital à Montpellier. Sur le campus de Labège, l’école s’apprête à ouvrir aussi la B3 E-commerce, mais proposera les spécialités Digital et Création numérique à compter de 2022. Elle ouvrira par ailleurs trois MBA à la rentrée : Développeur full stack, Expert marketing digital et Expert UI/UX design. Ces formations de niveau Bac +5 seront dispensées en rythme alterné école-entreprise (contrat de professionnalisation, apprentissage ou stage de longue durée).

