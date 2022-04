L’Iscom Toulouse ouvre cinq spécialisations en alternance

À partir de 2022, l’Iscom Toulouse proposera cinq filières de formation en alternance. Cinq programmes Bac +5, accessibles par admission interne et admission parallèle aux titulaires d’un Titre de niveau 6 ou diplôme équivalent, ou d’un Titre de niveau 7 possédant minimum 240 crédits ECTS. L’école sélectionne alors ses étudiants sur concours, gratuit et 100% digitalisé.

Une année de transition vers une activité professionnelle en entreprise, mais qui va également permettre aux étudiants de parfaire leur expertise dans un domaine particulier. Ils auront ainsi le choix de s’orienter vers les métiers : de la transformation et de la stratégie digitale, du planning stratégique et de la publicité, de l’influence et de la réputation, de la création et du design de marque, ou enfin de la communication internationale. Cette nouvelle offre s’inscrit dans la refonte du programme grande école de l’Institut supérieur de communication et publicité. « Cette évolution s’appuie notamment sur l’ouverture de nouvelles spécialisations dès la 1ère année mais également sur des innovations pédagogiques fortes », indique l’Iscom, également implantée à Montpellier.

Vous souhaitez en savoir plus sur "Les meilleures formations en Occitanie" ? Découvrez notre hors-série annuel, en kiosque ou sur notre boutique en ligne.