L’entreprise de travail temporaire Randstad interviendra dans l’agence Pôle emploi de Lunel, ce jeudi 5 janvier. Les candidats pourront alors en savoir plus sur les opportunités de postes accessibles actuellement sur le territoire. Et bien sûr postuler. Aucun prérequis n’est exigé pour participer à cette opération qui se déroulera entre 9h et 11H.

Pour participer, cliquez ici