Pour accompagner les jeunes dans leur choix d’orientation, Toulouse Business School a initié une série de webinars autour de son Programme Grande Ecole. Animés par son équipe, des professeurs, des experts métiers et des étudiants, ils visent à les informer des opportunités et expériences que leur propose ce parcours (double diplôme, international, alternance…) et à préparer les candidats aux concours et oraux.

Le prochain déroulera le 6 janvier, et il aura pour thème l’international.

Pour s’inscrire et visionner les précédents webinars (présentation du programme, la vie associative, l’accompagnement et l’insertion professionnelle), cliquez ici