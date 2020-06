En ce printemps, les établissements de CCI Sud Formation proposent leurs Journées portes ouvertes sous une forme digitale et interactive.

Ce mercredi 10 juin, de 13h30 à 17h, il sera ainsi possible de découvrir et de s’informer sur les formations dispensées en alternance, à Montpellier, dans les secteurs de : l’hôtellerie restauration, du tourisme, du commerce et de la distribution, et de la banque et des assurances.

Pour s’inscrire, cliquez ici