Organisée par de nombreux acteurs publics et privés de l’emploi et de la formation, avec le groupe AEF info, « La grande rentrée de l’apprentissage » est un forum national 100% digital. Il invite entreprises et candidats à diffuser leurs offres et CV (jusqu’au 10 septembre), et bien sûr à postuler. Du 11 au 15 septembre, chaque participant recevra un planning d’entretiens (le temps pour les candidats de bénéficier également des conseils de professionnels pour se préparer) qui se dérouleront, en ligne, les 15 et 16 septembre.

A l’issue de cette opération, les offres non pourvues seront basculées sur le site Jeunes d’Avenirs Recrut’. Portail sur lequel les candidats pourront également continuer à postuler.

Pour accéder ou diffuser aux/vos offres, cliquez ici