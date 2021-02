Lancé le 9 février dernier par les services statistiques du ministère du Travail (Dares) et du ministère de l’Éducation nationale (Depp), ce site a pour objectif de mieux mesurer l’insertion des jeunes sortant de lycées professionnels et de Centres de formation des apprentis (CFA), et d’aider ainsi les jeunes à choisir leur orientation. Au-delà du taux d’emploi, InserJeunes prendra en compte de nombreux indicateurs : taux de poursuite d’études, d’interruption en cours de formation, taux de chômage local...

Les premiers résultats dévoilés ce mardi, montrent qu’au niveau national, 41% des lycéens professionnels et 62% des apprentis de niveau CAP à BTS étaient en emploi salariée six mois après leur sortie d’études en juin 2019. Et 34% des apprentis (34%) et 46% des lycéens ont poursuivi leur formation.

L’outil devrait permettre, à terme, d’accéder aux résultats de chaque établissement formant par la voie professionnelle.

