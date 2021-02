« ID.Métiers »

Nom d’une collection de publications (guides, magazines...) lancée par la Région Occitanie. Le premier « Cap vers le sud, rentrée 2021 », est consacré à l’orientation post-bac. Il vise à accompagner les jeunes dans leur choix d’orientation, leur permettre de trouver des métiers qui correspondent à leurs attentes et de faire des études adaptées.

Découverte des secteurs d’activité et des métiers, des filières, des parcours et des passerelles possibles, des études et stages à l’étranger, de l’offre de formations et es établissements de la région Occitanie...

