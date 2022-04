“HappyIndexAtSchool”

Classement réalisé depuis 2020 par ChooseMyCompany. Il mesure la satisfaction des étudiants (43.700 cette année), issus de 860 écoles et universités, ces derniers ayant répondu à 21 questions autour de cinq grands thèmes : leur impression sur les conditions dans lesquelles ils étudient, l’enseignement et la pédagogie dispensés, la qualité de la vie étudiante, la préparation de leur avenir professionnel et l’efficacité du réseau d’entreprises partenaires de leur établissement.

Un classement qui place cette année TBS Education en 4e place des écoles de commerce françaises préférées des étudiants avec une note de 8.62/10 ! A noter que TBS est la seule école de la région Occitanie à avoir été distinguée cette année...