« Un itinéraire pédagogique de neuf semaines pour déconstruire les préjugés et convaincre de choisir l’apprentissage ! » Telle est la proposition des partenaires du programme Game of Jobs : l’Afpa Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, Osons ici et Maintenant et Vous Com’L.

Un « accompagnement court, alternatif et ludique, qui allie orientation, appropriation des soft skills, et inclusion professionnelle, à des actions de sensibilisation sur les bassins d’emploi ».

Le Centre Afpa Toulouse Balma participe à cette édition, les candidats étant invités à s’inscrire avant le 6 avril prochain.

Pour en savoir plus : gameofjobs.org

Contact : gameofjobsocc@afpa.fr