Expectra ouvre une nouvelle agence à Rodez

Et de quatre ! La société spécialisée dans le recrutement de hautes compétences, Expectra, vient en effet d’ouvrir une nouvelle agence à Onet Le Château, en périphérie de Rodez. Et elle recherche d’ores et déjà vingt personnes ! Titulaires d’un niveau Bac +2 minimum, les candidats visés sont variés : chargés de clientèle, techniciens informatiques, automaticiens, commerciaux, chefs d’ateliers, agents d’exploitations, comptables, chargés d’affaires et dessinateurs projeteurs.

Des postes à pourvoir dans les secteurs de la banque, l’informatique, l’industrie, le BTP, le transport... en CDI, CDD ou missions d’intérim. « En ouvrant une agence à Rodez, Expectra se positionne au plus près des entreprises, notamment locales, garantissant ainsi à chacune une grande réactivité dans le traitement de leurs demandes », déclare Vincent Roiron, directeur régional Sud-Ouest du groupe.