En Occitanie, le Groupe EDF reste solidaire des plus fragiles

« En 2020, les différents métiers du Groupe ont embauché 300 collaborateurs en Occitanie, et nous en accueillerons autant cette année malgré la crise », assure Sylvain Vidal, délégué régional de EDF. « Ces recrutements anticipent les besoins de l’entreprise en compétences industrielles techniques : chaudronnerie, robinetterie, plomberie, domotique, maintenance, mécanique, génie électrique, soudeur, frigoriste, technicien de maintenance, chargé de projets... Rappelons d’ailleurs que nous recrutons bien sûr des ingénieurs, mais 75% de nos embauches portent sur des profils Bac à Bac +3. »

Un tiers des personnes recrutées issues des QPV et des ZRR

« Tous nos métiers utilisant désormais les nouvelles technologies, nous avons également des besoins en compétences IT : Data, SI et télécom, cybersécurité, architecture de réseau... », ajoute Anne-Lyse Quatorze, déléguée régionale Emploi. Des postes à pourvoir dans les treize départements de l’Occitanie, et dans les diverses filiales et activités d’EDF : hydroélectricité, nucléaire, énergies renouvelables...

Le groupe, qui revendique des engagements très forts en matière de Responsabilité sociale des entreprises, entend continuer à contribuer à réduire les difficultés que peuvent rencontrer certains, notamment les jeunes. « Un tiers de nos postes en CDI et alternance est occupé par des résidents des Quartiers politique de la ville et les Zones de revitalisation rurale », indique Sylvain Vidal.

La direction régionale a, en outre, initié une démarche RH pour embaucher des salariés de l’aéronautique impactés par la crise. Celle-ci a déjà permis à douze personnes aux compétences clés pour le groupe d’être recrutées.

Ingrid Lemelle

Postulez sur : www.edf.fr/edf-recrute / www.edf.fr/AlternanceEDF-en-Occitanie

Photo EDF.