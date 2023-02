En Occitanie, Shiva va avoir besoin de plus de bras

Spécialisé depuis plus de 20 ans dans les prestations de ménage et repassage à domicile, Shiva continue à se développer fortement en France. En plus des 28 agences qui maillent aujourd’hui le territoire occitan, le réseau prévoit ainsi l’ouverture de nouvelles franchises à Bagnols-sur-Cèze / Bollène, Carcassonne, Figeac, Colomiers, L’Union… et peut-être deux autres villes.

« Actuellement, nous avons 901 employés de maison, soit 32 par agence en moyenne, toutes anciennetés confondues. Dès lors, nous serons amenés à rechercher au minimum 150 employés de maison supplémentaires au cours de l’année », indique Shiva. Ces créations entraîneront également le recrutement de personnels en relation avec les clients et les intervenants. Une dizaine au total, en CDD, CDI et alternance. L’enseigne se distingue par l’attention qu’elle porte à ses salariés. « La croissance d’une entreprise est portée par des collaborateurs heureux », affirme sa directrice général Catherine Malassingne.

Postulez sur : www.shiva.fr