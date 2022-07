Services à domicile : cinq entreprises recrutent en Occitanie !

Family Sphere forme des nounous

Spécialiste de la garde d’enfants à domicile, Family Sphere va de nouveau recruter des nounous tout au long de l’année, avec un pic d’embauches programmé entre mai et octobre. Expérimentées et/ou diplômées (CAP Petite enfance, AEPE…) et véhiculées, celles-ci vont être intégrées en CDI ou alternance. Soit 200 postes à pourvoir en Haute-Garonne (Toulouse), dans le Tarn (Castres et Albi), le Tarn-et-Garonne (Montauban et alentours) et l’Aude (Carcassonne et Narbonne).

Postulez sur : www.family-sphere.com

Shiva entretient son développement

Shiva continue de renforcer son maillage régional et ouvre de nouvelles agences à Toulouse, Figeac, Rodez, Carcassonne et Auch. Le spécialiste de l’entretien du domicile et du repassage promet cette année de recruter 300 employés de maison en Occitanie. Les postes sont à pourvoir en CDI ou CDD de longue durée et accessibles à tous les professionnels de l’entretien de la maison : ménage, repassage, entretien du linge. L’entreprise se montre ouverte aux profils débutants et met en avant un parcours de formation personnalisé ainsi qu’une grande flexibilité horaire. Pour soutenir leur développement, le groupe prévoit également d’étoffer les effectifs commerciaux et administratifs en embauchant au minimum trois responsables d’agences et trois chargés de clientèle. « Nous cherchons des personnes ayant le sens du service et des relations, qui souhaitent s’investir dans un domaine en développement où le quotidien n’est jamais monotone. »

Postulez sur : www.shiva.fr

Philomène démarre fort

Philomène est une jeune entreprise dont le personnel de maison gagne de plus en plus de terrain à Toulouse ! La société va ainsi étoffer ses équipes d’une dizaine de personnes supplémentaires à Toulouse intra-muros, et d’une personne en charge de couvrir le secteur de Verfeil, Gragnague et Castelmaurou. En CDI de 20h par semaine. Un assistant RH va également être recruté, ainsi qu’un jeune en alternance pour assurer des fonctions de management des équipes.

Contact : contact@philomene-services.fr

Oui Care dit non au chômage

Le leader des services à domicile prévoit d’importants volumes de recrutement sur ses deux marques O2 et Apef. Rejoindre Oui Care, c’est « s’investir dans une entreprise humaine qui assure à ses 3200 collaborateurs sécurité de l’emploi, formation et perspectives d’évolution », souligne le groupe. Forte de ses 33 implantations régionales, l’enseigne principale O2 envisage 461 embauches. Apef n’est pas en reste : la filiale, qui ouvre prochainement sa vingtième agence régionale à Perpignan, table sur 230 recrutements. Les principaux métiers recherchés concernent le ménage et le repassage, la garde d’enfants, l’aide aux seniors et le soutien scolaire, ainsi que des prestations de bricolage et jardinage. Les postes sont proposés en CDI, temps plein ou partiel. Enfin, l’alternance tiendra aussi sa place dans la croissance des effectifs, principalement sur le métier d’auxiliaire de vie aux familles.

Postulez sur : recrute.ouicare.com

Bonjour Services ménage ses assistants

Pour ses agences situées à Grenade, Frouzins et Montauban, l’entreprise de services à domicile va recruter une dizaine d’auxiliaires de vie et d’assistants ménagers, en CDI de 35 heures par semaine. Une personne chargée du recrutement est également recherchée à Grenade, l’agence souhaitant aussi intégrer un responsable de secteur en alternance cette année. Les candidats sont invités à postuler directement auprès des agences.

Contacts : grenade@bonjourservices.fr / frouzins@bonjourservices.fr / montauban@bonjourservices.fr

Ingrid Lemelle, Marie-Dominique Lacour

Crédit photo O2 Oui Care DR.

A découvrir également, 26.004 postes à pourvoir en Occitanie dans la dernière édition de notre hors-série « Qui recrute dans votre région ? ». En kiosque ou sur notre boutique en ligne.