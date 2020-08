C’est le nombre de personnes que vont recruter cette année, les douze franchises Shiva en Occitanie. L’enseigne spécialisée dans le ménage et le repassage à domicile recherche des personnes « dynamiques, exigeantes et motivées » auxquelles elle propose des postes évolutifs et une organisation du temps de travail « à la carte ».

Des postes à pourvoir à Béziers, Cahors, Castres, Montauban, Montpellier, Nîmes, Pamiers, Perpignan… ou encore dans l’agglomération toulousaine, qui compte depuis peu une quatrième agence.



Article réalisé avant le confinement dans le cadre du hors-série annuel « Qui recrute dans votre région ? », en vente en kiosque ou sur notre boutique en ligne.