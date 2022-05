En Occitanie, Purple Campus a forcément une formation pour vous !

« L’apprentissage, c’est la voie royale ! » Avec 86% de réussite au diplôme, les 6000 apprentis de Purple Campus donnent raison à leur directeur général, Dominique Crayssac. Trois étudiants sur quatre seront embauchés dans les six mois suivant leurs études : « En leur permettant d’acquérir un diplôme et de réussir leur insertion de façon durable, l’alternance est pour les jeunes la formation de l’excellence. » Depuis janvier 2021, les Centres de formation d’apprentis gérés par les CCI se sont regroupés sous forme d’association, donnant naissance à Purple Campus. Le nouveau bras armé « formation » des CCI d’Occitanie coordonne désormais seize campus : « Grâce à la mutualisation de nos moyens, notre offre est mieux visible, mieux lisible, plus précise et plus réactive. Le process de digitalisation a notamment beaucoup progressé, en faveur de contenus plus attractifs pour les apprentis. »

Un nouveau diplôme de technicien-préparateur en pharmacie

Les inscriptions sont ouvertes pour l’année 2022-2023. L’offre de Purple Campus évolue pour répondre aux demandes des entreprises, en fonction des différents bassins d’emplois. Ainsi, cette année, un diplôme d’agent thermal est proposé à Tarbes. La plupart des campus ouvrent deux ou trois formations à la rentrée prochaine, lesquelles concernent surtout les secteurs du service, de la gestion, du commerce et de la distribution ainsi que le tourisme, l’hôtellerie et la restauration. Autre nouveauté : le Brevet professionnel en pharmacie (niveau Bac) est remplacé par un DEUST de Technicien-préparateur en pharmacie (Bac+2) : « Les professionnels de la santé souhaitaient voir le référentiel évoluer, nous avons adapté l’offre au niveau et au contenu demandés. » À travers une centaine de diplômes, du CAP jusqu’au titre d’ingénieur, tous les niveaux d’études sont accessibles. La tendance reste forte en faveur de l’alternance, qui se développe en particulier dans l’enseignement supérieur tout en se maintenant dans les diplômes de premier niveau.

Marie-Dominique Lacour

Crédit photo : Purple Campus DR.