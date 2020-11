Depuis Toulouse, Infosup ouvre plus largement les portes de son salon virtuel

Il fait partie des plus gros salons spécialisés dans l’orientation du pays. 80.000 visiteurs en moyenne chaque année, lycéens pour l’essentiel, Autant dire que l’édition 2020 de Infosup était fortement compromise... L’académie de Toulouse, la Région Occitanie et l’Onisep, ses organisateurs, ont toutefois décidé de la maintenir. Dans une version 100% digitale !

Les exposants à la disposition de tous mercredi et vendredi

A partir d’aujourd’hui 16 novembre, et jusqu’à la fin du mois, la plateforme salon-infosup-vituel.fr réunira près de 220 exposants, proposant environ 750 formations postbac dans les huit départements de l’académie ! « D’autres professionnels dans les halls Bien s’informer et Se former autrement apporteront de précieux conseils sur l’apprentissage, la vie étudiante (bourses, logement, …), et un stand dédié à toute forme de handicap renseignera les étudiants et futurs étudiants à la question de l’inclusion dans le supérieur », précisent les organisateurs. Réunis par filières, les exposants répondront en direct ou sur rendez-vous aux questions des visiteurs. Des interactions réservées aux élèves ces lundi, mardi, jeudi journées et vendredi matin, mais ouvertes à tous ces mercredi toute la journée, et vendredi à partir de midi.

Des professionnels de l’orientation seront également à la disposition des jeunes qui s’interrogent encore sur leur projet d’orientation, et une trentaine de vidéos consacrées à des thématiques transversales ou spécifiques (Parcoursup, les classes prépa, les métiers du numérique, étudier à Albi...) sont, et resteront accessibles sur le portail de la manifestation.

A compter du 21 novembre, et jusqu’au 29 novembre, le salon se poursuivra, sans possibilité d’échanger en direct avec les exposants, mais avec celle de consulter et de télécharger les informations qu’ils auront mises à disposition (plaquette, vidéos...).

Ingrid Lemelle

Image du salon virtuel Infosup 2020.