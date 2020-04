Confinement. Comment réussir ses entretiens en visio ?

Un training en visio pendant une heure avec un consultant. Un simulateur d’entretien. Des Web ateliers pour optimiser sa candidature... Autant de services de l’Apec qui sont actuellement « pris d’assaut » par les cadres. « Certains le font en amont d’un entretien, quasiment tous les entretiens se déroulant à distance en ce moment, mais nombreux mettent à profit le confinement pour se préparer à l’après », observe Erika Rabasa, consultante à l’Apec de Toulouse, et animatrice de Web ateliers dédiés aux candidats. Même engouement du côté des recruteurs. « Si la pratique était déjà très développée dans certaines entreprises, pour d’autres l’exercice est nouveau. Et ce qui est également nouveau pour tout le monde, c’est de mener un entretien depuis son domicile », rapporte pour sa part Anne François, également consultante Apec à Toulouse, et animatrice de Web ateliers à destination des recruteurs. « Ils ont donc besoin de conseils, et profitent eux aussi plus largement du confinement pour s’informer sur la marque employeur, l’entretien professionnel... »

Concernant l’entretien en visio, le premier conseil porte ainsi sur les aspects techniques (préparation et vérification en amont du bon fonctionnement du matériel), et surtout l’environnement. « Même à distance, et même dans le contexte actuel, il ne faut pas oublier que cela reste un entretien professionnel, et l’environnement doit donc rester professionnel », insiste Erika Rabasa. Candidats et recruteurs sont donc invités à s’isoler et à prévenir leur entourage pour ne pas être dérangés. Sur le fond, l’entretien doit se préparer de la même manière que d’habitude : documentation sur l’entreprise, présentation du parcours, argumentation des réalisations, anticipation des questions... « Les candidats peuvent s’aider de post-it judicieusement placés autour de leur écran ! »

« L’entretien est un exercice stressant »

« Nous conseillons en revanche aux recruteurs de préparer encore plus leurs entretiens que d’habitude que manière à ce qu’ils puissent valider les critères qui les intéresse mais en veillant à bien doser leurs prises de notes pour garder le contact visuel avec le candidat, et surtout, à pouvoir répondre à toutes les questions éventuelles. L’entretien est par définition un exercice stressant, mais il peut l’être encore plus dans ce contexte particulier. Nous insistons donc sur l’importance de faire vivre la meilleure expérience candidat possible, ce qui passe aussi par le fait de conclure en indiquant clairement les prochaines étapes », indique Anne François.

Des conseils que chacun peut donc obtenir à l’occasion des nombreux ateliers qui sont actuellement menés à distance. « Nous en organisions 50 à 60 par mois avant le confinement, chiffre qui a triplé depuis. Cette offre va perdurer », informe Erika Rabasa. Les entretiens à distance pourraient eux aussi se développer à l’avenir. « Ceux qui étaient frileux commencent à en percevoir l’intérêt, surtout lorsque les candidats résident loin. Pour autant, je ne pense pas qu’il deviendra la norme. C’est pareil pour nos ateliers. Les professionnels apprécient de pouvoir participer à nos Web ateliers, mais ils ne remplaceront pas ceux que nous organisons d’habitude sur une demi-journée en agence, qui restent plus complets et personnalisés », conclut Anne François.

Pour connaître les prochains Web ateliers de l’Apec, cliquez ici

Crédit photo : Cédric Helsy / Apec. DR.