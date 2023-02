Cette semaine, Transdev Occitanie recrute lors d’un espace game

Transdev Occitanie, opérateur de mobilité, recrute sans CV autour d’un espace game et d’un simulateur de conduite ! Une action originale et ludique, qui permet aux candidats de mettre en œuvre leurs compétences de déduction et de logique, en équipe. Accompagnés par deux expertes du recrutement, ils bénéficient ensuite d’un bilan personnalisé révélant leur savoir-être, puis peuvent échanger avec les équipes locales de Transdev. Et se mettre dans la peau d’une conductrice ou d’un conducteur de bus, grâce au simulateur de conduite de l’organisme de formation ECF.

Un évènement qui débarque cette semaine dans l’agglomération toulousaine. Deux opérations seront en effet organisées sur l’Esplanade Piquemal de Muret, le mercredi 8 février, et à l’agence Pôle emploi de Portet-Sur-Garonne, jeudi 9 février. Les personnes intéressées doivent obligatoirement se préinscrire à cette manifestation qui propose plusieurs sessions par jour. A noter également qu’une action est prévue à Béziers, ce vendredi 10 février.

Pour participer, inscrivez-vous à Muret, Portet-sur-Garonne ou Béziers.